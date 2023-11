"Frédéric Box est une personne comme on n'en rencontre qu'une poignée dans son environnement de travail. Apprécié de tous, ce garçon touche à tout est un véritable couteau suisse du web. Ses talents sont multiples pour tout de qui touche à l'internet, puisqu'il est aussi à l'aise avec le code qu'avec le design, mais également avec le marketing, le ecommerce, l'enseignement ou bien encore les aspects juridiques et organisationnels d'un projet.



Développer des relations d'affaires avec Frédéric est autant une chance qu'un plaisir, du fait de ses qualités humaines remarquables d'abord, et car il s'efforce de mettre son talent au service de ses clients et partenaires comme s'il s'agissait de ses propres projets.



Je suis heureux et fier de faire partie de ses partenaires et invite sans la moindre réserve tous ceux qui le souhaiteraient à en faire autant."

David Chelly Entrepreneur digital noms de domaine, auteur, enseignant, etc), Administrateur SEO CAMP